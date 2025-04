https://fr.sputniknews.africa/20250401/les-presidents-francais-et-algerien-relancent-la-relation-bilaterale-1071374396.html

Les Présidents français et algérien relancent la relation bilatérale

Les Présidents français et algérien relancent la relation bilatérale

Sputnik Afrique

Après plus de six mois de crise diplomatique entre Alger et Paris, les dirigeants algérien et français ont décidé de relancer la relation bilatérale. 01.04.2025, Sputnik Afrique

2025-04-01T10:15+0200

2025-04-01T10:15+0200

2025-04-01T10:15+0200

algérie

france

abdelmadjid tebboune

emmanuel macron

coopération

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/08/1c/1055989472_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_9fdd96b45aa3e1c46090b6d7ff705a6a.jpg

Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune se sont entretenus par téléphone le 31 mars, selon un communiqué conjoint des présidences française et algérienne. L'échange téléphonique a eu lieu le 31 mars, à l’occasion de la fête de l’Aïd.Voici ce qui a été convenu:

algérie

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

algérie, france, abdelmadjid tebboune, emmanuel macron, coopération