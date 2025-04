https://fr.sputniknews.africa/20250401/kemi-seba-reagit-a-son-interpellation-a-brazzaville-avant-une-conference-sur-le-franc-cfa--1071376969.html

Kémi Séba réagit à son interpellation à Brazzaville avant une conférence sur le franc CFA

Kémi Séba réagit à son interpellation à Brazzaville avant une conférence sur le franc CFA

"On voulait simplement dénoncer un système monétaire qui asphyxie notre peuple", a déclaré Kémi Séba suite à sa brève interpellation dans la capitale de la...

Le panafricaniste devait animer le 31 mars à Brazzaville les débats sur le franc CFA. Le même jour, il a été interpellé par le service congolais de renseignement. Quelques heures plus tard, le président de l’ONG Urgences Panafricanistes a été relâché.Dans une vidéo, postée toujours le 31 mars sur les réseaux sociaux, Kémi Séba remercie ses "ennemis" d’avoir fait de la publicité autour de son thème.La circulation de franc CFA est "un sujet visiblement trop sensible pour les régimes qui sont toujours assujettis au système néocolonial", a-t-il réagi. L'activiste s'en est pris à "toutes les bêtises qui sont présentes en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Congo, et ailleurs, au Congo-Brazzaville, dans les pays qui sont contrôlés par la France".

