Un vice-Premier ministre russe arrive en Namibie pour discuter partenariat

Le développement du partenariat économique russo-namibien sera au centre de la visite en Namibie entamée par Youri Troutnev, vice-Premier ministre russe et coprésident de la Commission intergouvernementale russo-namibienne pour la coopération commerciale et économique, a annoncé ce lundi 31 mars le gouvernement russe.Le vice-Premier ministre entend rencontrer Selma Ashipala-Musavyi, ministre namibienne des Relations internationales et du Commerce.Youri Troutnev a commencé son séjour par une visite du mémorial Heroes' Acre à Windhoek. Il a a déposé une gerbe devant la Flamme éternelle, symbole des patriotes morts dans la lutte pour l'autodétermination, la liberté et l'indépendance.Il a rendu hommage au premier Président namibien Sam Nujoma et au troisième Président, Hage Gottfried Geingob.

