Trump promet à Zelensky de "gros problèmes" en cas de rejet de l’accord sur les minerais

Trump promet à Zelensky de "gros problèmes" en cas de rejet de l'accord sur les minerais

31.03.2025

"Je vois qu’il essaie de se retirer de l’accord sur les terres rares. Et, s’il le fait, il aura des problèmes. De gros, gros problèmes", a déclaré le 30 mars Donald Trump.Le 28 mars, Kiev a reçu de la part des États-Unis une nouvelle version de l’accord sur les minerais stratégiques. Ses détails n’ont pas été rendus publics officiellement, mais selon le Financial Times, le projet s’appliquerait à toutes les ressources minérales, y compris le pétrole et le gaz, ainsi qu’aux principaux actifs énergétiques sur l’ensemble du territoire ukrainien.

