Terres rares russes: Moscou et Washington entament des discussions

La Russie et les États-Unis ont entamé des discussions sur les terres rares et d'autres projets, selon le directeur général du Fonds russe des investissements... 31.03.2025, Sputnik Afrique

Moscou et Washington ont entamé des discussions sur les terres rares et des projets en Russie. C'est ce qu'a annoncé au journal Izvestia le directeur général du Fonds russe des investissements directs. "Les terres rares sont un domaine important pour la coopération et, évidemment, nous avons entamé des discussions", a déclaré Kirill Dmitriev. Selon Dmitriev, certaines entreprises ont déjà manifesté de l'intérêt pour ces projets. Vladimir Poutine avait précédemment déclaré que la Russie était prête à offrir aux États-Unis la possibilité de travailler ensemble dans le domaine des terres rares.

