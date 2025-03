https://fr.sputniknews.africa/20250331/seisme-au-myanmar-le-bilan-depasse-1700-morts-1071355184.html

Séisme au Myanmar: le bilan dépasse 1.700 morts

Le bilan du tremblement de terre qui a frappé le Myanmar vendredi s'est alourdi à plus de 1.700 morts, ont annoncé lundi les autorités locales.Le séisme, d'une magnitude de 7,7, a causé des dégâts considérables, notamment à Mandalay, deuxième plus grande ville du pays, et dans la capitale Naypyidaw.L'épicentre, situé près de Mandalay, a provoqué l'effondrement de nombreux bâtiments et endommagé des infrastructures essentielles, y compris l'aéroport de la ville.Les opérations de secours sont entravées par des routes déformées et des ponts détruits, outre les difficultés d'intervention dans un pays en proie à une guerre civile.En Thaïlande voisine, le séisme a causé la mort d'au moins 18 personnes, dont plusieurs dans la capitale Bangkok suite à l'effondrement d'un immeuble gouvernemental en construction.Le Myanmar a lancé un appel rare à l'aide internationale, auquel plusieurs pays asiatiques ont rapidement répondu.Par ailleurs, la Russie a dépêché deux avions transportant 120 secouristes et des fournitures d'urgence.

