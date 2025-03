https://fr.sputniknews.africa/20250331/saisie-de-42-kg-de-cocaine-et-de-pres-de-600000-comprimes-psychotropes-a-oran-1071354876.html

Saisie de 42 kg de cocaïne et de près de 600.000 comprimés psychotropes à Oran

Saisie de 42 kg de cocaïne et de près de 600.000 comprimés psychotropes à Oran

Sputnik Afrique

Le Service régional de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants a démantelé un réseau criminel organisé spécialisé dans la contrebande et le trafic de... 31.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-31T09:00+0200

2025-03-31T09:00+0200

2025-03-31T09:00+0200

algérie

maghreb

police

cocaïne

saisie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/03/1f/1071354709_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_16a57da5b5edb37903a60134ecc2be9a.jpg

Les investigations intensives menées sur le terrain par les enquêteurs du SRLTIS, sous la supervision du parquet territorialement compétent, ont permis de "déjouer le plan criminel de ce réseau qui opérait sur l'axe Tlemcen-Oran", selon le communiqué, qui précise que "les stupéfiants et les comprimés psychotropes ont été saisis à bord d'un camion semi-remorque de transport de marchandises, utilisé pour acheminer ces substances illicites".L'opération s'est soldée par "l'arrestation de quatre membres de ce réseau et la saisie et la récupération de dix véhicules de différentes marques et d'une somme d'argent estimée à 140 millions de centimes provenant des activités criminelles", a ajouté la même source."Les membres du réseau ont été présentés, le 27 mars, devant le procureur de la République près le Pôle pénal spécialisé d'Oran pour importation, détention, transport, stockage et acquisition de drogues et de substances psychotropes en vue de leur mise en vente illicite en bande criminelle organisée, contrebande présentant une menace pour la santé publique et blanchiment d'argent", a conclu le communiqué.

algérie

maghreb

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

algérie, maghreb, police, cocaïne, saisie