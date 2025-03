https://fr.sputniknews.africa/20250331/les-changements-et-les-conflits-internationaux-ont-rapproche-la-russie-et-la-chine-1071358102.html

Les changements et les conflits internationaux ont rapproché la Russie et la Chine

Tel est l’avis de Feng Shaolei, directeur du Centre d'études russes à l’Université normale de la Chine de l'Est. Il s’est exprimé en marge de la conférence du... 31.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-31T11:25+0200

2025-03-31T11:25+0200

2025-03-31T11:25+0200

"Je crois que la Russie est un partenaire fiable pour la Chine, et je crois que la plupart des Chinois le pensent, car la Chine et la Russie sont des partenaires stratégiques fiables... De plus, nous sommes de bons amis et de bons partenaires depuis longtemps, et ce n'est pas seulement une décision des politiciens, mais aussi un objectif à long terme du peuple chinois", a déclaré Feng Shaolei à Sputnik.

