Le PDG de Sonatrach inspecte le port pétrolier d’Alger

Le PDG du groupe Sonatrach a effectué une visite, dimanche, au quai de chargement du port d'Alger, où il s'est enquis de près du déroulement des opérations sur... 31.03.2025

Accompagné, lors de cette visite, du PDG de Naftal, Djamel Cherdoud, ainsi que de plusieurs cadres dirigeants du Groupe, "Rachid Hachichi s'est enquis de près du bon déroulement des opérations sur ce site stratégique durant ce mois sacré". À cette occasion, il a rencontré le personnel d’exploitation et les agents de la sécurité industrielle, chargés des opérations de chargement et de déchargement des navires, insistant sur "le strict respect des systèmes de gestion de la sécurité", précise la même source. Le PDG de Sonatrach s'est également enquis de l’opération de dépotage du gaz de pétrole liquéfié en provenance du complexe d’Arzew, acheminé via le méthanier "Hassi Touareg", ainsi que l'opération de chargement du naphta destiné à l’exportation. Il a saisi "cette occasion pour adresser ses voeux aux personnels de cette infrastructure et, à travers eux, à l’ensemble des travailleurs du Groupe, leur souhaitant "une joyeuse fête de l’Aïd". Le port pétrolier d'Alger est situé à 14 km de la raffinerie d'Alger. Ce port sert au chargement et au déchargement des produits pétroliers (essence, gazole, fuel et GPL), indique la même source, ajoutant que le port a vu "le transit de près de 2.407.212 tonnes de produits pétroliers au cours de l’année 2024".Afin d'assurer pleinement ses activités, le port pétrolier dispose d’un service dédié à la gestion et à l’exploitation de ses installations en toute sécurité, ainsi que d’un réseau anti-incendie entièrement rénové. À l’instar des unités de production de la raffinerie d'Alger, les installations et équipements du port pétrolier font l’objet d’inspection et de maintenance périodique. Le groupe Sonatrach a souligné que cette visite visait à réaffirmer le rôle de telles infrastructures dans la sécurisation des approvisionnements énergétiques aux niveaux local et international, tout en confortant sa position sur les marchés mondiaux.

