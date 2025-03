Le fossile d'une nouvelle espèce découvert en Afrique du Sud livre ses secrets

"Sue est une merveille, sans jambes ni tête. Son intérieur est remarquablement minéralisé: muscles, tendons, tendons et même intestins, tous préservés avec un niveau de détail inimaginable. Et pourtant, sa carapace, ses pattes et sa tête, plus résistantes, se sont décomposées il y a plus de 440 millions d'années", explique Sarah Gabbott, auteur principale de l'étude lancée il y a 25 ans.