L'accord sur les terres rares imposé à Kiev ressemble à "l'exploitation du Congo par la Belgique"

L'accord sur les terres rares imposé par Washington à Kiev ressemble à "l'exploitation du Congo par la Belgique au XIXe siècle", écrit l'agence Bloomberg. 31.03.2025, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/01/09/1070099555_0:2:3071:1729_1920x0_80_0_0_afdc0ff49075d4a3c585927c32d82aa7.jpg

Censé aider l'Ukraine, cet accord en réalité n'apportera que des effets néfastes, "sans aucune garantie de sécurité", selon Marc Champion, chroniqueur pour Bloomberg.L'administration Trump "exploite le moment de plus grande dépendance de Kiev", selon le journaliste.Une nouvelle version de l'accord a été envoyée par la Maison-Blanche le 28 mars. Elle doit être examinée par le Parlement ukrainien.Ses détails n’ont pas été rendus publics officiellement, mais selon le Financial Times, le projet s’appliquerait à toutes les ressources minérales, y compris le pétrole et le gaz, ainsi qu’aux principaux actifs énergétiques sur l’ensemble du territoire ukrainien.

2025

