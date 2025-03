https://fr.sputniknews.africa/20250331/la-russie-veut-cooperer-avec-les-brics-dans-le-domaine-de-la-viticulture-1071364252.html

La Russie veut coopérer avec les BRICS dans le domaine de la viticulture

La Chine, le Brésil, l'Inde, la Thaïlande: ce sont des marchés prometteurs pour le vin russe, considère le directeur exécutif adjoint de l'Association des... 31.03.2025, Sputnik Afrique

En Chine, le volume de consommation est élevé, dans ce contexte, le marché est très prometteur, a indiqué à Sputnik Pavel Maïorov, directeur exécutif adjoint de l'Association des vignerons de Russie. En travaillant dans cette direction, la Russie "atteindra son objectif" plus rapidement, et pourra alors "sauter vers d'autres pays". Au Brésil, la Russie, en tant que pays doté d'un bon bagage scientifique et technique, pourrait prendre "une position de leader très intéressante".L'Inde est également un marché intéressant en pleine croissance. 🇹🇭 Il y a également de l’intérêt pour la Thaïlande. "Nous sommes bien sûr intéressés par le domaine des BRICS, cela est également dû à la logique des relations que la Russie construit actuellement", a-t-il indiqué.

