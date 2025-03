https://fr.sputniknews.africa/20250331/la-fameuse-dependance-dalger-en-matiere-de-lait-au-marche-francais-est-une-fausse-information-1071365657.html

Sputnik Afrique

Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Ferhat Aït Ali Braham, ex-ministre algérien de l’Industrie, analyse les enjeux, les moyens et les résultats de la... 31.03.2025, Sputnik Afrique

"La fameuse dépendance d’Alger en matière de lait au marché français est une fausse information" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Ferhat Aït Ali Braham, ex-ministre algérien de l’Industrie, analyse les enjeux, les moyens et les résultats de la politique agricole et agroalimentaire algérienne visant à arriver à la sécurité alimentaire. Selon lui, au-delà des résultats positifs, des réformes sont nécessaires dans plusieurs filières.

"Durant les années 1990, l’Algérie était complétement endettée sous l’emprise du FMI et se trouvait de fait tributaire des marchés céréaliers les plus proches et qui pouvaient plus ou moins assurer une souplesse dans le paiement des cargaisons, notamment le marché français", affirme à Radio Sputnik Afrique l’économiste et ex-ministre algérien de l’Industrie Ferhat Aït Ali Braham. Cependant, "dès que le pays n’était plus otage du FMI, qui rappelons-le est une institution internationale sous contrôle et occidental à partir de 2007-2008, il a été question pour le gouvernement algérien de commencer à diversifier les partenaires et non pas de changer de fournisseur dans le but de réduire la dépendance à l’égard d’une seule source et d’avoir la main sur le marché national de blé tendre, étant donné que cette denrée est devenue un enjeu de sécurité nationale. C’est dans ce cadre que la Russie et l’Ukraine, à titre d’exemples, ont commencé à avoir des parts de marché en Algérie".Dans le même sens, l’ex-ministre algérien de l’Industrie affirme que "la fameuse dépendance de l’Algérie en matière de lait au marché français est une fausse information que les journalistes des deux rives se plaisent de recycler de manière cyclique à chaque fois qu'il y a des tensions politiques ou diplomatiques entre les deux pays. La France est un fournisseur parmi d'autres et ça ne date pas d'aujourd'hui".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

