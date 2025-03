Kiev a retiré les corps des civils tués à Koursk avant l'arrivée des journalistes étrangers

"Ils ne nous laissaient pas nettoyer ou enterrer quoi que ce soit […]. La puanteur était terrible. Imaginez la chaleur qu'il faisait, et tant de cadavres. Nous pensions qu'il y aurait une épidémie. Plus tard, ils ont dit que des journalistes étrangers pouvaient venir ici. Et ils ont nettoyé, ramassé les cadavres à la pelle", explique-t-elle.