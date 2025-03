Condamnation de Marine Le Pen: "la justice est instrumentalisée", selon un politique français

"La justice est instrumentalisée, on l'a vu avec Fillon, avec Strauss Kahn, aujourd'hui avec Marine Le Pen. Même si d'un point de vue purement juridique, ces trois personnes ont été coupables, le seul problème c'est qu'on ne les condamne que quand on le juge nécessairement politiquement et pas au regard du droit et de la justice", explique-t-il.