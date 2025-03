Le groupement Nord a attaqué trois brigades et deux régiment ukrainiens dans la région de Soumy, ainsi que deux autres brigades dans l'axe de Kharkov. Les pertes de l'ennemi s'élèvent à 70 militaires, un blindé de transport de troupes et une pièce d'artillerie. Un dépôt de carburant a été détruit.

Le groupement Ouest a amélioré sa position sur la ligne de front. Il a attaqué quatre brigades ennemies. Les forces ukrainiennes ont perdu 200 militaires et six pièces d'artillerie, dont trois de fabrication étrangère. Deux dépôts de munitions ont été détruits.

Le groupement Centre a occupé des positions plus avantageuses. Il a attaqué dix brigades et un régiment ukrainien. Les pertes ennemies s'élèvent à 420 militaires, un char, quatre blindés de combat, dont un VAB français et un Humvee américain. Deux pièces d'artillerie et une station de guerre électronique ont aussi été supprimés.