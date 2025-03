https://fr.sputniknews.africa/20250330/washington-a-ete-implique-dans-le-conflit-ukrainien-bien-plus-quon-ne-limagine-affirme-le-nyt-1071351170.html

Washington a été impliqué dans le conflit ukrainien bien plus qu'on ne l'imagine, affirme le NYT

Washington a été impliqué dans le conflit ukrainien bien plus qu'on ne l'imagine, affirme le NYT

Pendant près de trois ans avant le retour de Trump, les États-Unis et l’Ukraine ont été liés par un "partenariat extraordinaire" en matière de renseignement... 30.03.2025, Sputnik Afrique

Son fonctionnement n'était connu que d’un "petit cercle de responsables américains et alliés". Ainsi, une base US en Allemagne étudiait les images satellites, les émissions radio pour identifier les positions russes et communiquait ensuite leurs coordonnées aux Ukrainiens pour mener des frappes. De plus, une trentaine de conseillers militaires ont été autorisés à "se rendre dans les postes de commandement ukrainiens les plus proches des combats". Un autre exemple: la CIA a été autorisée en 2022 à soutenir les opérations de Kiev dans les eaux de Crimée et le service a secrètement aidé des drones ukrainiens à frapper des navires de guerre russes dans le port de Sébastopol en automne.

