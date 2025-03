https://fr.sputniknews.africa/20250330/une-nouvelle-solution-pour-des-paiements-plus-rapides-et-moins-chers-en-afrique-1071353534.html

Une nouvelle solution pour des paiements plus rapides et moins chers en Afrique

Une nouvelle solution pour des paiements plus rapides et moins chers en Afrique

Sputnik Afrique

La société Ripple basée aux États-Unis a annoncé le 27 mars un partenariat avec le fournisseur de paiements Chipper Cash qui compte plus de cinq millions de... 30.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-30T19:32+0200

2025-03-30T19:32+0200

2025-03-30T19:32+0200

afrique

paiement

blockchain

partenariat

croissance économique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/1d/1059570549_0:134:2000:1259_1920x0_80_0_0_99372660a226f40bf623a301b9ed9474.jpg

Ceux-ci pourront désormais recevoir des fonds du monde entier, et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour garantir ces services, Chipper Cash exploitera la solution de paiement cryptographique de Ripple. Les paiements transfrontaliers plus rapides et plus abordables contribueront à stimuler la croissance économique et l'innovation sur les marchés qu'ils desservent, a ajouté Reece Merrick.

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, paiement, blockchain, partenariat, croissance économique