https://fr.sputniknews.africa/20250330/les-soldats-ukrainiens-ont-interdit-a-une-habitante-de-soudja-denterrer-son-fils-au-cimetiere-1071349449.html

Les soldats ukrainiens ont interdit à une habitante de Soudja d'enterrer son fils au cimetière

Les soldats ukrainiens ont interdit à une habitante de Soudja d'enterrer son fils au cimetière

Sputnik Afrique

Une habitante de Soudja a raconté à Sputnik comment les soldats ukrainiens persécutaient régulièrement son fils et, quand il était finalement mort, l'avaient... 30.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-30T15:25+0200

2025-03-30T15:25+0200

2025-03-30T16:20+0200

donbass. opération russe

ukraine

koursk

soudja

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/03/0f/1071097691_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ac9d00374a701e34e24b04479a935e1f.jpg

Les soldats ukrainiens ont interdit à une habitante de Soudja d'enterrer son fils au cimetière après l'avoir régulièrement persécuté."Ils semblaient toujours le surveiller de près. Ils lui frappaient la tête avec la crosse d'un fusil, et faisaient d'autres choses. Et son système nerveux commençait déjà à faiblir," décrit Evguénia Jelezniakova ce moment dramatique de sa vie sous l'occupation ukrainienne. Quand finalement son fils est décédé, les Ukrainiens n'ont pas laissé la femme l'enterrer au cimetière. Tous les jours, ses voisins et elle attendaient l'arrivée des militaires russes, souligne la femme. La ville russe de Soudja, occupée par les troupes ukrainiennes en août 2024, a été libérée en mars 2025.

ukraine

koursk

soudja

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, koursk, soudja