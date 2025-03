https://fr.sputniknews.africa/20250330/les-soldats-de-kiev-se-livraient-a-des-pillages-et-incendiaient-des-maisons-dans-la-ville-de-soudja-1071346271.html

Les soldats de Kiev se livraient à des pillages et incendiaient des maisons dans la ville de Soudja

Les soldats de Kiev se livraient à des pillages et incendiaient des maisons dans la ville de Soudja

Ils ont également déployé du matériel militaire dans des zones résidentielles privées du village de Martynovka près de Soudja, affirme le Comité d'enquête... 30.03.2025, Sputnik Afrique

Les crimes commis par des militaires et des mercenaires étrangers des forces armées ukrainiennes dans la région de Koursk et dans d'autres régions frontalières russes sont documentés. Ils font l'objet d'une enquête, menée par le parquet et le Comité d'enquête.Des unités militaires ukrainiennes se sont introduites dans une partie de la région de Koursk en août 2024. Selon Vladimir Poutine, l'armée russe a déjà libéré 99% des territoires occupés.

