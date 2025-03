https://fr.sputniknews.africa/20250330/le-niger-evoque-sa-retraite-de-la-force-multinationale-mixte-antidjihadiste-autour-du-lac-tchad-1071344160.html

Le Niger évoque sa retraite de la Force multinationale mixte antidjihadiste autour du lac Tchad

Le Niger évoque sa retraite de la Force multinationale mixte antidjihadiste autour du lac Tchad

Sputnik Afrique

"L'opération menée jadis sous l'égide du Secteur 4 de la Force multinationale mixte (FMM) porte désormais le nom de +Nalewa Dolé+", a indiqué l'armée... 30.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-30T10:25+0200

2025-03-30T10:25+0200

2025-03-30T10:25+0200

niger

afrique subsaharienne

lac tchad

la force multinationale mixte (fmm)

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/14/1069320344_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5f83c885e95cb397bd627b5a85e5c5f9.jpg

Niamey, considéré comme l'un des principaux piliers de la FMM, a suspendu sa participation à cette force en janvier 2025, selon l’Institut d’études de sécurité (ISS). Aucune annonce officielle n'a cependant été faite à l'époque.Fin 2024, le Tchad avait pour sa part menacé de quitter la force conjointe prétextant l'absence de la mutualisation des efforts face aux terroristes de Boko Haram. https://t.me/sputnik_afrique/37341La FMM a été mise en place en 1998 et réactivée en 2015 pour lutter contre la criminalité et le grand banditisme dans la région sous l'égide de la Commission du bassin du lac Tchad.Des combattants de Boko Haram* et de l'État islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP)* se sont en effet concentrés autour de ce lac.*Organisation terroriste interdite en Russie

niger

afrique subsaharienne

lac tchad

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

niger, afrique subsaharienne, lac tchad, la force multinationale mixte (fmm)