Le Mali, le Niger et le Burkina instaurent un droit de douane commun pour leur confédération

Le Mali, le Niger et le Burkina instaurent un droit de douane commun pour leur confédération

Il s'agit d'un droit de douane de 0,5% sur les importations venant de pays non membres de leur confédération, selon une décision de leur organisation publiée... 30.03.2025

Le taux "peut être révisé par décision du collège des chefs d'Etat de la confédération AES". Les ressources générées serviront à financer le fonctionnement des organes, les projets et programmes de l'AES ou toute autre dépense jugée nécessaire, précise le document. Les marchandises en transit, les aides, dons et subventions non remboursables ne sont pas concernées par la décision. Ce prélèvement "n'est pas une charge supplémentaire", nuance le ministre malien de l'Economie et des Finances, Alousséni Sanou, auprès de la télé nationale. "On avait un prélèvement communautaire Cedeao qui était du même taux et qui s'appliquait sur la même base", a-t-il déclaré. "Donc pour les usagers maliens, c'est juste un transfert de ce prélèvement, ça n'impacte pas du tout les importations et ça n'impacte pas le coût également des denrées qui sont importées", a-t-il assuré.

