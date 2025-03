https://fr.sputniknews.africa/20250330/larmee-de-lair-americaine-a-frappe-les-positions-de-daech-en-somalie-1071343272.html

L'armée de l'air américaine a frappé les positions de Daech en Somalie

L'armée de l'air américaine a frappé les positions de Daech en Somalie

Sputnik Afrique

L'attaque a été menée le 29 mars en coordination avec le gouvernement somalien, indique une publication sur le site officiel du commandement US pour l'Afrique... 30.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-30T09:29+0200

2025-03-30T09:29+0200

2025-03-30T09:29+0200

afrique

somalie

états-unis

frappe aérienne

donald trump

daech

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102112/19/1021121993_0:540:5184:3456_1920x0_80_0_0_a82f32816822892a8616ca2b3d023609.jpg

Selon l'AFRICOM, elles menaçaient le personnel militaire US. Ces frappes ont eu lieu peu après que la Somalie avait proposé aux États-Unis le contrôle exclusif de ses sites militaires stratégiques. Il s'agit notamment des bases aériennes de Balidogle et de Berbera ainsi que les ports de Berbera et de Bosaso, selon la lettre du Président Hassan Sheikh Mohamud à Donald Trump 🇺🇸 et citée par Reuters. *Organisation terroriste interdite en Russie

afrique

somalie

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, somalie, états-unis, frappe aérienne, donald trump, daech