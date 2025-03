https://fr.sputniknews.africa/20250330/la-guinee-envisage-de-se-lancer-dans-la-production-dalumine-1071353103.html

La Guinée envisage de se lancer dans la production d'alumine

La Guinée envisage de se lancer dans la production d'alumine

Le pays est le deuxième producteur mondial de bauxite avec plus de 140 millions de tonnes exportées en 2024. À présent, il veut aller plus loin et miser sur la... 30.03.2025, Sputnik Afrique

Conakry veut ainsi s'implanter sur le marché de l’alumine, produit de la transformation de la bauxite et matière première nécessaire à la production d'aluminium.Le groupe chinois State Power Investment Corporation (SPIC) a lancé, le 26 mars, des travaux de construction d’une usine de production d’alumine dans la préfecture de Boffa.Le projet représente un investissement de 1,03 milliard de dollars et une capacité annuelle de 1,2 million de tonnes. La mise en service est prévue pour 2028. D’autres initiatives sont également en cours.Le marché mondial de l’alumine est estimé à 66 milliards de dollars US d’ici 2035.

