Des usines d'assemblage de voitures russes et le "Google russe" pourraient venir en Sierra Leone

Pour y arriver, le pays doit d'abord résoudre ses problèmes énergétiques, a déclaré à Sputnik l'ambassadeur sierra-léonais en Russie, Mohamed Yongawo. 30.03.2025, Sputnik Afrique

Freetown est également prêt à mettre tout en œuvre pour aider Yandex, géant russe de l’internet et le plus important moteur de recherche national, à entrer sur le marché sierra-léonais si l'entreprise le souhaite, a-t-il ajouté.La Sierra Leone "se développe rapidement dans le secteur des technologies de l'information", a souligné l'ambassadeur. C'est pourquoi la venue de Yandex dans le pays serait utile.Outre la recherche sur internet, le groupe est présent dans plusieurs secteurs dont le taxi, la navigation satellitaire, les ventes en ligne, etc.

