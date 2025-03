https://fr.sputniknews.africa/20250330/burkina-une-autre-emission-de-canal-interdite-comme-etant-contraire-aux-bonnes-murs--1071347937.html

Burkina: une autre émission de Canal+ interdite comme étant "contraire aux bonnes mœurs"

Il s'agit de la téléréalité "Qui veut épouser mon fils" jugée également "contraire aux valeurs fondamentales et à la culture nationale" par le Conseil... 30.03.2025, Sputnik Afrique

Le programme "véhicule une image dévalorisante de la femme, portant ainsi atteinte à sa dignité", a ajouté l'autorité de régulation dans un communiqué publié le 28 mars. Le CSC a aussi mis en garde l'ensemble des distributeurs de services audiovisuels face à la "répétition inquiétante de la diffusion de programmes en contradiction avec les valeurs culturelles et sociétales du Burkina Faso". En effet, une autre émission, "The Bachelor", avait déjà fait l’objet d'une interdiction sur les bouquets de Canal+ Burkina en octobre 2024 pour les mêmes motifs. En juin 2024, le CSC a suspendu pour six mois la chaîne d’information TV5 Monde suite à la diffusion de "propos tendancieux frisant la désinformation" dans une émission sur la situation sécuritaire au Burkina.

2025

