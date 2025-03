https://fr.sputniknews.africa/20250329/plus-de-1000-morts-et-plus-de-2300-blesses-suite-au-tremblement-de-terre-au-myanmar-1071332279.html

Plus de 1.000 morts et plus de 2.300 blessés suite au tremblement de terre au Myanmar

Plus de 1.000 morts et plus de 2.300 blessés suite au tremblement de terre au Myanmar

Sputnik Afrique

Ce nouveau bilan alourdi a été présenté par la télévision centrale chinoise, citant les médias birmans. Dans la capitale, il n'y a ni électricité ni accès à... 29.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-29T07:54+0100

2025-03-29T07:54+0100

2025-03-29T07:54+0100

myanmar

asie du sud-est

séisme

victimes

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/03/1d/1071332115_0:2:3638:2048_1920x0_80_0_0_6583e02773b9741cb3a7611b8f1234ef.jpg

Des opérations de sauvetage sont toujours en cours pour retrouver les personnes sous les décombres.Les moyens de communication étant endommagés, l'étendue des dégâts reste encore à déterminer, et le bilan pourrait encore s'aggraver.Le séisme de magnitude de 7,7 sur l'échelle ouverte de Richter, s'est produit le 28 mars à 16 km au nord-nord-ouest de Sagaing, près de Mandalay, avait indiqué l'Institut géologique américain (USGS). L'épicentre de ce séisme, survenu à une profondeur de 10km, a été initialement localisé par 22,01 degrés de latitude Nord et 95,92 degrés de longitude Est. Des secousses ont également été ressenties en Thaïlande voisine, en Chine et au Vietnam.

myanmar

asie du sud-est

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

myanmar, asie du sud-est, séisme, victimes