L'Ukraine sous la gouvernance de l'Onu: quels sont les pays qui en ont déjà fait l'expérience?

L'Ukraine sous la gouvernance de l'Onu: quels sont les pays qui en ont déjà fait l'expérience?

Vladimir Poutine a évoqué l'idée d'une "gouvernance intérimaire" pour l'Ukraine sous les auspices des Nations unies, qui ont déjà recouru plusieurs fois à... 29.03.2025, Sputnik Afrique

Sahara occidental (1991-aujourd'hui): Ce territoire contesté, revendiqué par le Maroc et la République arabe sahraouie démocratique, reste sous administration de l'Onu pour faciliter le processus d'autodétermination. Chypre (1964-aujourd'hui): L'Onu est impliquée à Chypre depuis le début des années 1960, assurant une sorte de gouvernance internationale sous la forme de maintien de la paix et de médiation, en particulier après la division de l'île entre les zones chypriotes grecque et turque. RDC (1999-aujourd'hui): La mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation a pour but d'aider à ramener la paix en RDC pendant et après la deuxième guerre du Congo, qui a duré de 1998 à 2003. Retour en arrière Les parties de l'ex-Yougoslavie: Après la dislocation du pays, la Bosnie-Herzégovine a bénéficié d'une gouvernance internationale de 1995 à 2002 avec une mission dirigée par l'Onu. Le Kosovo a été placé sous l'administration directe de l'Onu de 1999 à 2008 dans le cadre du règlement de l'après-guerre. Timor oriental: L'Administration transitoire des Nations unies au Timor oriental (ATNUTO) a été créée en 1999 en réponse aux violences qui ont suivi le référendum sur l'indépendance. La mission a pris fin en 2002. Papouasie-Nouvelle-Guinée: elle a fait l'objet de l'accord de tutelle sous l'autorité de l'Onu de 1949 à 1975 afin de promouvoir la transition du pays vers l'autonomie ou l'indépendance. Sierra Leone: La mission des Nations unies en Sierra Leone (MINUSIL) a été déployée en 1999 pour aider à stabiliser le pays après une guerre civile brutale. Elle a pris fin en 2005. Libéria: La Mission des Nations unies au Libéria (MINUL) a été en place entre 2003 et 2016 pour gouverner et stabiliser le pays, frappé par deux guerres civiles.

