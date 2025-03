L'UA demande des "actions audacieuses" pour exploiter les richesses minérales de l'Afrique

https://fr.sputniknews.africa/20250329/lua-demande-des-actions-audacieuses-pour-exploiter-les-richesses-minerales-de-lafrique-1071331760.html

29.03.2025

Dans une déclaration publiée vendredi, le bloc panafricain a souligné le besoin urgent de relever les défis liés à l'utilisation des ressources minérales de l'Afrique afin de favoriser un développement équitable et durable.Ce dernier appel de l'Union africaine fait suite à sa récente réunion qui s'est concentrée sur l'industrialisation des minéraux et lors de laquelle des décideurs politiques, experts, parties prenantes du secteur clé, acteurs du secteur privé et partenaires de développement se sont réunis au siège de l'organisme dans la capitale éthiopienne Addis-Abeba. Appelant le continent riche en minéraux à prendre des "actions audacieuses" pour exploiter ses ressources minérales afin de stimuler son industrialisation, l'Union africaine a souligné que la Stratégie des minéraux verts africaine (Africa's Green Minerals Strategy, AGMS) récemment lancée est "une étape fondamentale dans les progrès de l'industrialisation et de l'électrification de l'Afrique grâce aux minéraux verts", ajoutant que la stratégie continentale cherche à positionner l'Afrique non seulement en tant que fournisseur de matières premières, mais aussi en tant que pôle d'industrialisation verte et d'addition de valeur. De son côté, Ron Osman, directeur de l'industrie, des minéraux, de l'entrepreneuriat et du tourisme à la Commission de l'Union africaine, a rappelé la nécessité pour l'Afrique de prendre le contrôle de ses richesses minérales, notant que l'AGMS "présente une opportunité unique pour nous de prendre le contrôle de nos ressources, de faire monter la chaîne de valeur et de stimuler l'industrialisation pour la prospérité de nos peuples". Selon M. Osman, cité par la déclaration de l'Union africaine, "l'Afrique détient la clé des ambitions du monde pour une transition énergétique juste. Notre continent possède une abondance inégalée de minéraux verts essentiels. Cependant, le défi réside dans la transformation de ce potentiel en une croissance équitable et durable pour l'Afrique tout en contribuant à des progrès mondiaux". Mettant également l'accent sur le besoin urgent de profiter de la demande mondiale croissante de minéraux verts critiques, l'Union africaine a exhorté les pays du continent à améliorer leur force de négociation collective pour s'assurer que les accords sur les minéraux donnent la priorité à la valeur locale ajoutée par rapport aux exportations de matières premières. Selon le bloc panafricain, bien que l'Afrique soit le principal producteur mondial de nombreux produits à base de minéraux, la plupart des minéraux africains sont exportés sous forme de minerais, de concentrés ou de métaux, et le manque de valeur ajoutée entrave la position commerciale mondiale de l'Afrique, la laissant dans une position de vulnérabilité face aux caprices des marchés mondiaux des matières premières.

