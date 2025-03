La différence entre il y a trois ans et aujourd'hui est très grande. Les Français comprennent ce qui se passe en Ukraine. Et c'est la vérité. Car il y a trois ans, lorsque vous disiez dans la rue 'Je suis russe' ou 'Je vis en Russie', tout le monde était très agressif, contre les Russes et la Russie. Mais maintenant, c'est le contraire. Il y a de l'intérêt. On me demande ce qui se passe.