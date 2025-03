https://fr.sputniknews.africa/20250329/la-somalie-offre-aux-usa-le-controle-exclusif-de-ses-sites-militaires-strategiques-1071339645.html

La Somalie offre aux USA le contrôle exclusif de ses sites militaires stratégiques

La Somalie offre aux USA le contrôle exclusif de ses sites militaires stratégiques

Il s'agit notamment des bases aériennes de Balidogle et de Berbera ainsi que des ports de Berbera et de Bosaso, indique la lettre du Président Hassan Sheikh... 29.03.2025, Sputnik Afrique

Le port de Berbera se trouve dans la région autoproclamée indépendante du Somaliland et celui de Bosaso, au Pount (Puntland), région autonome du nord-est de la Somalie. La base aérienne de Balidogle est située à 90 kilomètres de Mogadiscio.Cette offre vise à "renforcer l'engagement américain dans la région, en assurant un accès militaire et logistique ininterrompu tout en empêchant les concurrents extérieurs d'établir une présence dans ce corridor critique", indique le chef de l'État dans son message.Cette initiative pourrait assurer à Washington une présence militaire plus ferme dans la région de la Corne de l'Afrique.La Somalie s'oppose à toute initiative pour que le Somaliland soit reconnu comme une nation indépendante.

