Johnson invite l'Europe à dépenser plus sur la défense quitte à renoncer aux "luxes et protections"

Washington dépense 1.000 milliards de dollars par an pour sa défense, soit douze fois plus que le Royaume-Uni, compare l'ancien Premier-ministre britannique... 29.03.2025, Sputnik Afrique

Sur ce montant, 100 milliards de dollars sont destinés à maintenir les forces et les missiles en Europe, poursuit-il. Il fait également part de la différence du modèle social et de l'approche de la vie des deux côtés de l'Atlantique. Il note que les travailleurs britanniques ont plus de congés payés et de prestations par rapport aux États-Unis. Boris Johnson incite donc à réfléchir sur la manière de modifier le modèle économique européen pour générer une croissance comparable au modèle US, "remarquable et triomphant".

boris johnson, états-unis, europe, défense, otan