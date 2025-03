https://fr.sputniknews.africa/20250329/gouvernance-interimaire-en-ukraine-cette-proposition-de-poutine-apporterait-paix-mondiale-totale-1071331919.html

Gouvernance intérimaire en Ukraine: cette proposition de Poutine apporterait "paix mondiale totale"

Comme le gouvernement ukrainien actuel manque de légitimité électorale, la mise en place d'un gouvernement intérimaire soutenu par l'Onu pour des élections...

Certes, cela bénéficiera à la Russie, tout comme à l'Otan et l'UE, avance le militant politique et de la société civile kenyan. Les pays africains pourraient également en tirer parti, selon lui. En effet, l'Afrique est impactée par les sanctions antirusses ayant visé les livraisons de denrées et d'engrais russes. Fortement touchés par les perturbations commerciales et les pénuries d'engrais qui ont causé d'importantes difficultés agricoles et économiques, un gouvernement intérimaire soutenu par l'ONU en Ukraine offrirait stabilité et allégerait la pression économique, a déclaré M. Mwangi. En outre, le militant a affirmé que le gouvernement ukrainien actuel, dirigé par Zelensky, est instable et désorganisé, ce qui entrave la prise de décision efficace et compromet tout accord international. Un cadre dirigé par l’Onu fournirait la stabilité, le suivi et l’évaluation nécessaires pour assurer une paix durable, a-t-il estimé.

