https://fr.sputniknews.africa/20250328/rdc-moscou-qualifie-de-douteuse-lhospitalite-de-la-monusco-envers-les-societes-militaires-deurope-1071324430.html

RDC: Moscou qualifie de douteuse l'hospitalité de la MONUSCO envers les sociétés militaires d'Europe

RDC: Moscou qualifie de douteuse l'hospitalité de la MONUSCO envers les sociétés militaires d'Europe

Sputnik Afrique

Le mandat de la Mission de l'ONU pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) "a trait au désarmement, à la démobilisation et à la... 28.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-28T13:12+0100

2025-03-28T13:12+0100

2025-03-28T13:13+0100

france

république démocratique du congo (rdc)

russie

onu

conseil de sécurité de l'onu

mission des nations unies pour la stabilisation en rd congo (monusco)

afrique subsaharienne

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/02/0b/1065021743_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_612502a4c876a671ce93b6e483aac85c.jpg

C'est ce qu'a déclaré jeudi, au Conseil de sécurité de l'Onu, la représentante permanente adjointe russe Anna Evstigneïeva.Divers médias ont évoqué la présence de membres des sociétés de sécurité étrangères au sein des forces armées congolaises. Un contingent de soldats roumains aurait ainsi été engagé pour combattre aux côtés de l'armée de la RDC et sécuriser la ville de Goma.Les membres de cette formation appartenaient à deux sociétés militaires privées, Ralf et Agemira, indirectement liées à la France, suggère la presse. La majorité faisaient partie de la Ralf, une association d'anciens membres de la Légion étrangère, dirigée par le Franco-Roumain Horatiu Potra. Les autres appartenaient à la société de sécurité bulgare Agemira, fondée par le Français Olivier Bazin.Le contingent aurait cessé ses activités en janvier dernier, les Roumains ayant été contraints de se réfugier dans une base de la MONUSCO. De son côté, le Président congolais a insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas de mercenaires mais d'instructeurs, qui aident à former les soldats congolais. Félix Tshisekedi a en outre confirmé que leur nombre s'élevait à environ un millier.

france

république démocratique du congo (rdc)

russie

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

france, république démocratique du congo (rdc), russie, onu, conseil de sécurité de l'onu, mission des nations unies pour la stabilisation en rd congo (monusco), afrique subsaharienne