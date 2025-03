https://fr.sputniknews.africa/20250328/placer-lukraine-sous-le-protectorat-de-lonu-un-analyste-explique-les-pieges-de-ce-scenario-1071330675.html

Placer l'Ukraine sous le protectorat de l'Onu: un analyste explique les pièges de ce scénario

Placer l'Ukraine sous le protectorat de l'Onu: un analyste explique les pièges de ce scénario

"L'Onu est une organisation qui est profondément corrompue, par les États-Unis en partie. On ne peut pas avoir confiance en l'Onu. Que ce soit l'Onu, l'OSCE ou... 28.03.2025, Sputnik Afrique

Il commente pour Sputnik Afrique la possibilité d’instaurer une administration temporaire en Ukraine sous l’égide des Nations unies, évoquée par Vladimir Poutine. Pour appuyer son avis, il cite l'exemple du Kosovo, mis sous protectorat de l'Onu et devenu par la suite un "état mafieux, qui est un problème pour la Serbie et un problème pour les Balkans". De plus, en ce qui concerne le règlement de la crise ukrainienne, la Russie ne peut plus faire confiance à l'OSCE côté technique, insiste M.Antoine.

