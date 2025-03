https://fr.sputniknews.africa/20250328/lexarque-patriarcal-dafrique-baptise-22-malgaches-dans-locean-indien-1071326135.html

L'exarque patriarcal d'Afrique baptise 22 Malgaches dans l'océan Indien

La cérémonie a eu lieu le 25 mars 2025, menée par le métropolite Constantin de Zaraïsk, dans les environs de la ville de Morondava sur la côte ouest de l'île... 28.03.2025, Sputnik Afrique

Lors du baptême, le prêtre verse de l'eau, par trois fois, sur le front du baptisé, ou, comme c’était le cas ici, le plonge dans l'eau, à trois reprises. Ce faisant, il prononce les mots: "Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit".Être baptisé, c’est être plongé dans la mort et la résurrection du Christ.Les nouveaux convertis sont des membres de la paroisse de la Présentation de Jésus au Temple, précise dans son communiqué l'Exarchat patriarcal d'Afrique.Après la célébration, l'exarque patriarcal d'Afrique a félicité les nouveaux membres de l'Église pour leur baptême et a remis à chacun une icône.

