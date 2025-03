https://fr.sputniknews.africa/20250328/les-pays-africains-sont-tres-interesses-par-la-reprise-de-linitiative-de-la-mer-noire-1071330914.html

Les pays africains sont très intéressés par la reprise de l'Initiative de la mer Noire

"Le continent africain attend ce développement avec impatience, en particulier les pays du Sud confrontés à des pénuries alimentaires", a déclaré à Sputnik un... 28.03.2025, Sputnik Afrique

La levée des sanctions sur les exportations de céréales russes renforcera le rôle de Moscou en tant que principal fournisseur de denrées alimentaires à l'Afrique, soutient l'universitaire. Et de rappeler que la Russie a gratuitement envoyé 200.000 tonnes de céréales à plusieurs pays africains en 2024. L'accord sur la navigation commerciale en mer Noire a été au cœur des discussions russo-américaines en Arabie saoudite. Moscou avait conditionné sa reprise à la levée de restrictions sur les exportations russes. L'Initiative de la mer Noire avait été signée par la Russie, l'Ukraine, la Turquie et les Nations unies en juillet 2022 pour permettre l'exportation des céréales. Moscou s'en est retiré un an plus tard. Les autorités russes ont indiqué à plusieurs reprises que le régime de Kiev avait utilisé cet accord pour attaquer les navires russes et les infrastructures côtières.

