Le Mali prévoit une hausse de la production d'or en 2025

Le Mali prévoit une hausse de la production d'or en 2025

L’un des principaux producteurs d’or en Afrique anticipe une augmentation d'environ 54,7 tonnes métriques (+5,8%), selon un document du ministère des Mines... 28.03.2025, Sputnik Afrique

Ces prévisions reposent sur le relancement potentiel des activités de la société Barrick Gold au complexe minier de Loulo-Gounkoto. Et ce, après une chute de 23% en 2024, avec une production au niveau de 51,7 tonnes. Ses activités ont été interrompues depuis janvier 2025 en raison d’un différend fiscal avec l’État malien.Barrick est le principal producteur d’or du Mali. Les prévisions pour 2025 dépendent largement de la résolution de ce différend.Les autorités ont bloqué les exportations et saisi trois tonnes d’or exportables. Quatre employés de Barrick sont en détention depuis novembre, accusés de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. La compagnie rejette catégoriquement ces accusations.L’or représente environ 75% des exportations et 9% du PIB du Mali, selon la Banque mondiale. Le pays compte une quinzaine de mines d’or exploitées par des entreprises internationales.

