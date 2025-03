https://fr.sputniknews.africa/20250328/le-burkina-avance-vers-sa-securite-alimentaire-en-ouvrant-une-societe-publique-de-produits-laitiers-1071328052.html

Le Burkina avance vers sa sécurité alimentaire en ouvrant une société publique de produits laitiers

Les activités de l'entreprise Faso Kosam, entièrement détenue par l'État, ont été officiellement lancées le 27 mars en présence du Premier ministre. 28.03.2025, Sputnik Afrique

La société va transformer et commercialiser le lait local grâce à une chaîne d'unités de production sur le territoire national. Elle proposera, entre autres, du lait frais, des yaourts, du fromage, du beurre et du lait en poudre. Sa capacité de production est estimée à 500 litres par jour. Faso Kosam ambitionne de mettre en service d'autres usines de transformation de lait à moyen et long termes.

