Le Bénin se dotera d'un complexe hôtelier de luxe

Le Bénin se dotera d'un complexe hôtelier de luxe

Le gouvernement a donné son aval au projet de réaménagement d'un resort urbain et balnéaire à Grand-Popo, ville côtière du sud-ouest du pays. 28.03.2025, Sputnik Afrique

Le complexe hôtelier sera construit dans l’enceinte d'une ancienne auberge et comprendra un hôtel avec chambres standard, suites et villas, ainsi que plusieurs restaurants, deux piscines et un espace pour enfants. La réalisation devrait prendre deux ans, dont six mois seront consacrés aux diverses études et 18 mois aux travaux. Avec ce projet, entre autres, le pays vise à consolider son "offre de réceptifs hôteliers aux normes et convenances recommandées sur le plan international".

