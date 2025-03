https://fr.sputniknews.africa/20250328/lambassadeur-russe-en-afrique-du-sud-a-presente-ses-lettres-de-creance-au-president-cyril-ramaphosa-1071326878.html

L'ambassadeur russe en Afrique du Sud a présenté ses lettres de créance au Président Cyril Ramaphosa

Moscou et Pretoria portent un regard convergent sur l'agenda international comme régional, a souligné Roman Ambarov au cours de la cérémonie qui a eu lieu le... 28.03.2025, Sputnik Afrique

Au vu de la complexité du paysage géopolitique et économique, il est impératif pour la Russie et l'Afrique du Sud de coopérer plus étroitement à différents niveaux, a-t-il ajouté. Le diplomate a promis de veiller à ce que l'interaction évolue vers un partenariat encore plus solide et efficace.

