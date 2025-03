https://fr.sputniknews.africa/20250328/lalgerie-cessera-dimporter-du-ble-en-2026-promet-le-ministre-de-lagriculture--1071323959.html

"L’Algérie cessera d’importer du blé en 2026", promet le ministre de l'Agriculture

Cette ambition s'inscrit dans le plan d'Alger de réduire sa dépendance vis-à-vis des sources extérieures et renforcer son autosuffisance alimentaire, a précisé... 28.03.2025, Sputnik Afrique

Les champs de blé sont "en bonne santé" et la récolte sera "prometteuse", a expliqué le responsable, cité par la presse locale. Selon lui, les investissements consentis ont déjà permis d'augmenter les surfaces cultivées et de garantir de meilleures récoltes. En effet, le programme des autorités prévoit: La production céréalière en Algérie était estimée autour de 22,2 millions de quintaux en 2024. Le pays ambitionne de plus que tripler cette quantité l’année prochaine.

