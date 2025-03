https://fr.sputniknews.africa/20250328/1071317140.html

L'armée russe a libéré 99 % des territoires du république populaire de Lougansk, annonce Poutine

L'armée russe a libéré 99 % des territoires du république populaire de Lougansk, annonce Poutine

Sputnik Afrique

Les troupes russes ont également libéré plus de 70 % des territoires des régions de Zaporojié et de Kherson et de la république populaire de Donetsk, a-t-il... 28.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-28T06:27+0100

2025-03-28T06:27+0100

2025-03-28T06:27+0100

donbass. opération russe

vladimir poutine

ukraine

opération militaire

donald trump

union européenne (ue)

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/08/19/1068007303_0:166:3071:1893_1920x0_80_0_0_79bbe1fe57bc8ffddd04f4f43ff14c6d.jpg

Autres points clés de son discours fait lors d'une rencontre avec des marins à Mourmansk (nord de la Russie), le 27 mars.

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

vladimir poutine, ukraine, opération militaire, donald trump, union européenne (ue)