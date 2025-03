https://fr.sputniknews.africa/20250327/tiani-promu-president-les-dirigeants-militaires-jouissent-de-la-legitimite-populaire-1071301798.html

Tiani promu Président: "Les dirigeants militaires jouissent de la légitimité populaire"

Celle-ci est confirmée par la tenue des assises nationales des forces vives des trois pays membres de l'AES, explique Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste... 27.03.2025, Sputnik Afrique

Il décortique pour Sputnik Afrique les grandes lignes de la Charte de la Refondation qui a entre autres promu le chef du CNSP au grade de général d'armée. La Charte permet à la transition de "partir sur une base juridique", et donc de mettre en place des organes réglementaires axés sur la "restauration de la bonne gouvernance démocratique et économique", selon lui. Cette dernière sera faite "en tenant compte des réalités socio-culturelles et économiques des pays de l'AES", ajoute l'expert. C'est "une rupture amorcée avec l'ancien ordre démocratique", selon lui.

