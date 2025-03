https://fr.sputniknews.africa/20250327/soudan-du-sud-le-premier-vice-president-place-en-residence-surveillee-1071304231.html

Soudan du Sud: le premier vice-Président placé en résidence surveillée

Soudan du Sud: le premier vice-Président placé en résidence surveillée

Sputnik Afrique

Avec l'appui de véhicules lourdement armés, le ministre de la Défense et le chef de la sécurité nationale "ont pénétré de force" le 26 mars dans la résidence... 27.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-27T12:35+0100

2025-03-27T12:35+0100

2025-03-27T12:35+0100

soudan du sud

afrique subsaharienne

riek machar

salva kiir

mandat d'arrêt

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/03/1b/1071302350_0:26:1081:634_1920x0_80_0_0_b94157f34bccf5d9979e1d756f0dd42d.jpg

Il mentionne également des "tentatives pour reloger" Riek Machar et qualifie ces actes de "mesures anticonstitutionnelles". Ce développement constitue également une violation de l'accord de paix revitalisé, "car aucune procédure légale, telle que la levée de son immunité, n'a été respectée", selon le SPLM-IO. Salva Kiir, actuel Président du Soudan du Sud, et Riek Machar étaient parvenus à un accord de partage du pouvoir au terme du conflit qui a opposé leurs forces entre 2013 et 2018.

soudan du sud

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

soudan du sud, afrique subsaharienne, riek machar, salva kiir, mandat d'arrêt