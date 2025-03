"On fait sauter les règles et on les fait sauter pour les dépenses militaires, alors qu'il n'y avait pas d'argent pour l'hôpital", déplore auprès de Sputnik... 27.03.2025, Sputnik Afrique

"Miracle pervers": l'Europe se réarme au détriment des dépenses sociales

"On fait sauter les règles et on les fait sauter pour les dépenses militaires, alors qu'il n'y avait pas d'argent pour l'hôpital", déplore auprès de Sputnik Afrique Jacques Cheminade, président du parti politique français Solidarité et Progrès.