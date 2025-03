https://fr.sputniknews.africa/20250327/les-services-secrets-ukrainiens-via-la-societe-americaine-rand-corporation-recrutent-en-russie-1071297711.html

Les services secrets ukrainiens, via la société américaine RAND Corporation, recrutent en Russie

Ils tentent d'obtenir des informations secrètes concernant l'opération militaire spéciale menée en Ukraine, déclare le Service fédéral de sécurité (FSB). 27.03.2025, Sputnik Afrique

Via des messageries instantanées, les services de renseignement ukrainiens contactent des Russes, de préférence "liés au service militaire", et leur proposent de l'argent en échange de coopération avec la RAND Corporation, précise le FSB.Le but de ces contacts serait d'obtenir des documents classifiés sur l'utilisation au combat de l'aviation stratégique, le nombre et l'emplacement des unités navales russes impliquées dans cette opération.RAND Corporation est une société de conseil et de recherche américaine. Elle est considérée comme un laboratoire d'idées (think tank) américain au service de la décision politique et économique. En 2023, les activités de l’entreprise ont été jugées indésirables en Russie.

