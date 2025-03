https://fr.sputniknews.africa/20250327/les-pourparlers-sur-lukraine-doivent-etre-sinceres-pour-une-paix-durable-insiste-un-chercheur-1071307519.html

Les pourparlers sur l'Ukraine doivent être sincères pour une paix durable, insiste un chercheur

Sans honnêteté, tout accord obtenu sera de courte durée, explique à Sputnik Afrique Mikatekiso Kubayi de l'Institute for Global Dialogue à UNISA. 27.03.2025, Sputnik Afrique

Il réagit ainsi aux récents propos du chef de la diplomatie russe selon lesquels Moscou ne peut pas croire le régime de Kiev "sur parole", étant donné ses actes antérieurs de sape du processus de paix. Et d'ajouter: "Le monde observe. Le monde est conscient de l'histoire; le monde est témoin de ce qui a été malhonnête dans le passé et le monde n'a plus d'appétit pour les conflits, la violence et ainsi de suite; il faut y mettre un terme".

