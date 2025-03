https://fr.sputniknews.africa/20250327/les-attaques-de-kiev-contre-des-installations-energetiques-confirment-son-incapacite-a-negocier-1071302086.html

Les attaques de Kiev contre des installations énergétiques confirment son incapacité à négocier, a déclaré ce 27 mars la diplomatie russe. 27.03.2025, Sputnik Afrique

Les 25 et 26 mars, des drones ukrainiens ont attaqué des installations énergétiques dans les régions 🇷🇺 de Briansk et de Koursk. Une tentative de frappe contre un site de stockage de gaz en Crimée a été déjouée, a énuméré la porte-parole du ministère.La diplomatie russe a également commenté la poursuite des négociations russo-américaines sur le règlement du conflit-ukrainien.Les consultations entre des experts russes et américains se poursuivront, selon la diplomatie russe.

