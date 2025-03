https://fr.sputniknews.africa/20250327/larmee-ukrainienne-utilise-des-munitions-au-phosphore-blanc-interdites-1071306698.html

L'armée ukrainienne utilise des munitions au phosphore blanc interdites

L'armée ukrainienne utilise des munitions au phosphore blanc interdites

Un ancien soldat des forces armées ukrainiennes qui est passé du côté de la Russie l'a déclaré à des journalistes étrangers. 27.03.2025, Sputnik Afrique

L'armée ukranienne utilise des sous-munitions sous forme de petites décharges. Ils font des solutions chimiques et utilisent des drones Mavic pour attaquer, selon lui.Le phosphore blanc devient une arme chimique lorsqu'il est utilisé directement pour ses capacités offensives. Des munitions au phosphore blanc ont été utilisées pendant les deux Guerres mondiales. Le protocole III additionnel à la Convention sur certaines armes classiques de l'Onu, signé en 1980 et ratifié en 1983, réprouve son utilisation.L'Ukraine a déjà plus d'une fois utilisé cette substance depuis le début du conflit. Elle a ainsi bombardé les forêts d’une réserve naturelle avec du phosphore blanc pour y démasquer des unités russes en 2023.

